Как чиновники будут сокращать список в четыре раза, пока не очень понятно. Но это не единственный вопрос, который волнует деятелей культуры. Режиссеры сомневаются, что подростки смогут оценить и понять фильмы, которые точно попадут в топ-100.

ЧЕБУРАШКА И ОНЕГИН

Помочь с вычеркиванием фильмов из заветного списка могут депутаты Госдумы. Ранее они составили свой список картин, рекомендованных к просмотру, в перечень вошли 220 работ. Об этом заявил народный артист РФ и депутат Николай Бурляев.

Он прошелся по списку от коллег из Минпросвещения, призвав убрать даже «Чебурашку».

«Есть то, что я предложил бы убрать из этого списка. Например, «Чебурашку», где нет ни одного положительного героя. В этот список каким-то образом также попал Сарик Андреасян, который исказил историю Онегина», — отметил он.

Вопросы к списку возникли и у первого зампред комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова. Депутату не очень понравились современные фильмы, включенные в рекомендацию.

«Не уверен, что эти фильмы нужны, и это не старческое нытье о том, как хорошо было раньше. Любое произведение искусства должно пройти испытание временем. Я бы при составлении подобных списков ориентировался на фильмы, которые вышли хотя бы 15-20 лет назад», - сказал он, комментируя «Чебурашку» и «Онегина».

БЫКОВ И ТАРКОВСКИЙ

В разговоре с НСН Шолохов также заявил, что список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра, должен пробудить в них интерес к хорошему кино, и было бы неправильно обязывать детей в юном возрасте просмотреть всю классику отечественного кинематографа.

Так, например, в перечень фильмов, рекомендуемых ученикам 5–7 классов, вошли картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Как отметил Шолохов, многие работы этого режиссера являются более зрелым искусством, которое школьники могут не понять.