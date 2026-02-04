Хрупкость и глупые поступки: Какими получились «Беззаботные» в Малом театре
Герои новелл Стефана Цвейга не могут позволить себе быть счастливыми, и это перекликается с современным временем, заявила спецкору НСН режиссер Ася Князева.
Режиссер спектакля «Беззаботные» по мотивам новелл Стефана Цвейга Ася Князева заявила спецкору НСН, что главный смысл постановки - рассказать о хрупкости и ранимости человека, живущим в период между двух мировых войн.
Пресс-показ спектакля состоялся 4 февраля на Камерной сцене Малого театра. Центральный персонаж – Портье в исполнении Максима Хрусталева. Ему отведена роль рассказчика и невольного свидетеля происходящих историй. Остальные герои названы в программке лишь номерами своих комнат. Если прочесть их по порядку, сложатся даты жизни самого Стефана Цвейга. Князева подчеркнула, что необходимо всегда помнить о хрупкости человеческого существа.
«Я хотела поставить спектакль о хрупкости человеческого существа, о его ранимости и о важности помнить это. Сейчас в современном мире очень много жестокости, недоверия людей к людям, жестокого отношения, непринятия самого себя и другого человека. Мы не видим человека рядом. Хотим говорить о счастье, но не готовы сделать счастливым другого человека, хотя бы соседа. С одной стороны, хочется радоваться, а с другой стороны, возникает какой-то внутренний стыд от того, что ты не можешь позволить себе быть счастливым», - сказала режиссер.
По её словам, герои Цвейга живут между двух войн, а это время повлияло и на то, что происходит сейчас.
«Все персонажи этих новелл Цвейга - не герои в привычном представлении, не сильные духом личности. Они все совершили какие-то незначительные, глупые поступки, которые в дальнейшем сломали их самих и жизни их близких. У многих из них поступки были совершены для сохранения счастья, радости, а получилось всё наоборот. Герои Цвейга живут между между Первой мировой и Второй мировой войной. К этому очень сложному времени сейчас очень важно обращаться, потому что оно повлияло и наше время, на всё, что происходит сейчас», - добавила Князева.
