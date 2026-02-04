«Я хотела поставить спектакль о хрупкости человеческого существа, о его ранимости и о важности помнить это. Сейчас в современном мире очень много жестокости, недоверия людей к людям, жестокого отношения, непринятия самого себя и другого человека. Мы не видим человека рядом. Хотим говорить о счастье, но не готовы сделать счастливым другого человека, хотя бы соседа. С одной стороны, хочется радоваться, а с другой стороны, возникает какой-то внутренний стыд от того, что ты не можешь позволить себе быть счастливым», - сказала режиссер.

По её словам, герои Цвейга живут между двух войн, а это время повлияло и на то, что происходит сейчас.