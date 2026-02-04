Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии

Президент России дал поручение министерству просвещения разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников Донбасса и Новороссии. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о пособиях для учащихся общеобразовательных организаций ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Разработкой материалов министерство займется совместно с профильным советом.

СМИ: План урегулирования США предполагает закрепление русского языка на Украине

Предполагается, что новые пособия будут использоваться во внеурочной деятельности.

Первый доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

