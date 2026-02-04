Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии
Президент России дал поручение министерству просвещения разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников Донбасса и Новороссии. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Речь идет о пособиях для учащихся общеобразовательных организаций ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Разработкой материалов министерство займется совместно с профильным советом.
Предполагается, что новые пособия будут использоваться во внеурочной деятельности.
Первый доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии
- Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине
- Как Мальдивы «отжали» российских туристов у Турции
- Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области
- СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна
- Онищенко объяснил, почему в России не было вакцины от ротавируса
- СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине
- Россиянам раскрыли, как слетать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих
- Россиян призвали не использовать алкоголь при переохлаждении
- Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru