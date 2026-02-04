Жертва Эпштейна заявила, что у нее отобрали новорожденную дочь

Одна из несовершеннолетних пострадавших в деле финансиста Джеффри Эпштейна заявляла, что он и его соратница Гислейн Максвелл использовали ее для вынашивания ребенка и после родов забрали новорожденную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные материалы министерства юстиции США.

Как следует из изученных документов, в обнародованном дневнике девушка описывала, что в 2002 году родила девочку, при этом во время родов рядом находилась Максвелл. По ее словам, ребенка ей дали подержать лишь около 15 минут, после чего младенца унесли, и дальнейшая судьба девочки ей неизвестна.