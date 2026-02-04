Жертва Эпштейна заявила, что у нее отобрали новорожденную дочь
Одна из несовершеннолетних пострадавших в деле финансиста Джеффри Эпштейна заявляла, что он и его соратница Гислейн Максвелл использовали ее для вынашивания ребенка и после родов забрали новорожденную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные материалы министерства юстиции США.
Как следует из изученных документов, в обнародованном дневнике девушка описывала, что в 2002 году родила девочку, при этом во время родов рядом находилась Максвелл. По ее словам, ребенка ей дали подержать лишь около 15 минут, после чего младенца унесли, и дальнейшая судьба девочки ей неизвестна.
В записях также говорится, что Эпштейн, по утверждению жертвы, высказывал идеи о создании «идеального потомства» и так называемого превосходного генного пула, что вызывало у нее страх и непонимание. Девушка отмечала, что после произошедшего утратила ощущение собственной личности.
Опубликованный дневник насчитывает более 30 страниц. В нем содержатся стихи, посвященные ребенку, газетные вырезки, а также изображения, включая снимок ультразвукового исследования и фотографию маленькой девочки без подписи. Часть страниц закрашена красной краской или заполнена бессвязными символами, передает «Радиоточка НСН».
