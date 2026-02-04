Умеров назвал переговоры в ОАЭ продуктивными и ориентированными на результат

Переговоры в Абу-Даби были нацелены на конкретные шаги и практические решения и прошли в содержательном и продуктивном ключе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Стороны договорились продолжить контакты 5 февраля.

Встреча уже завершилась. Украинскую делегацию на переговорах возглавлял Умеров, российскую — руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине

В обсуждениях также приняли участие представители США — спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва признательна американской стороне за усилия, предпринимаемые для урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркивал, что Россия не планирует публиковать официальные сообщения по итогам встречи, прошедшей 4 февраля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
