Умеров назвал переговоры в ОАЭ продуктивными и ориентированными на результат
Переговоры в Абу-Даби были нацелены на конкретные шаги и практические решения и прошли в содержательном и продуктивном ключе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Стороны договорились продолжить контакты 5 февраля.
Встреча уже завершилась. Украинскую делегацию на переговорах возглавлял Умеров, российскую — руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
В обсуждениях также приняли участие представители США — спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва признательна американской стороне за усилия, предпринимаемые для урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркивал, что Россия не планирует публиковать официальные сообщения по итогам встречи, прошедшей 4 февраля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умеров назвал переговоры в ОАЭ продуктивными и ориентированными на результат
- Хрупкость и глупые поступки: Какими получились «Беззаботные» в Малом театре
- Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии
- Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине
- Как Мальдивы «отжали» российских туристов у Турции
- Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области
- СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна
- Онищенко объяснил, почему в России не было вакцины от ротавируса
- СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине
- Россиянам раскрыли, как слетать на Мальдивы за 200 тысяч рублей на двоих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru