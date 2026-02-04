Зеленский назначил нового врио главы внешней разведки Украины

Как отмечает издание «Суспiльне», он также входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые проходили в мае 2025 года в Стамбуле.

Ранее, до 2 января, Службу внешней разведки возглавлял Олег Иващенко. В начале года президент перевел его на должность руководителя Главного управления разведки, передает «Радиоточка НСН».

