Зеленский назначил нового врио главы внешней разведки Украины

Президент Украины назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Это следует из указа главы государства.

Луговский работает в Службе внешней разведки на руководящих должностях с 2024 года.

Зеленский назначил нового руководителя СБУ

Как отмечает издание «Суспiльне», он также входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые проходили в мае 2025 года в Стамбуле.

Ранее, до 2 января, Службу внешней разведки возглавлял Олег Иващенко. В начале года президент перевел его на должность руководителя Главного управления разведки, передает «Радиоточка НСН».

