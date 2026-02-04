Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине

Список нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине существенно сократился. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Дипломаты обвинили Рубио в разглашении закрытых переговоров

Комментируя переговоры в Абу-Даби, он отметил, что новость о сокращении перечня вопросов - хорошая, но есть и плохая.

«Плохая новость в том, что остаются самые сложные темы», - указал госсекретарь, уточнив, что это вопросы территорий и гарантий безопасности Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что лучшей гарантией для Украины станет «твёрдая гарантия безопасности России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

