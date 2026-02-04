СМИ: Еврокомиссия перенесла обсуждение 20-го пакета санкций против России

Еврокомиссия отложила презентацию странам Евросоюза предложения по 20-му пакету санкций в отношении России на 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

Изначально представление документа планировалось на среду, однако соответствующий пункт повестки был перенесен на пятницу.