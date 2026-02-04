СМИ: Еврокомиссия перенесла обсуждение 20-го пакета санкций против России
4 февраля 202620:11
Еврокомиссия отложила презентацию странам Евросоюза предложения по 20-му пакету санкций в отношении России на 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.
Изначально представление документа планировалось на среду, однако соответствующий пункт повестки был перенесен на пятницу.
Причины изменения сроков собеседник агентства не уточнил.
При этом источник подчеркнул, что Совет ЕС не намерен обнародовать содержание предложения после его представления Еврокомиссией, передает «Радиоточка НСН».
