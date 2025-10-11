Пес Инди из «Глазами пса» призвал «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Собака по кличке Инди, которая исполняет главную роль в фильме ужасов «Глазами пса», выступила с обращением к Академии кинематографических искусств и наук. Через кинокомпанию IFC она направила официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность номинировать животных на премию «Оскар», сообщает издание Variety.
В поддержку идеи приводятся яркие примеры из истории кинематографа, где животные стали настоящими звездами. Среди них такие известные картины, как «Белый клык», «Освободите Вилли», «Бэйб: Четвероногий малыш», «Птицы» и «Боевой конь». В письме подчеркивается, что животные-актеры не просто участвовали в съемках — они создавали полноценные эмоциональные линии повествования и становились центральными фигурами целых франшиз.
Сюжет «Глазами пса» строится вокруг истории Тодда, которого играет Шейн Дженсен. После кончины дедушки (в исполнении Ларри Фессендена) молодой человек переезжает в его загородный дом вместе с верным псом Инди. Местные легенды рассказывают о призраках, обитающих в здании, но Тодд остается равнодушным к этим слухам. Однако его питомец начинает замечать сверхъестественные явления и берет на себя миссию защиты хозяина, несмотря на все риски.
Российские зрители смогут увидеть картину «Хороший мальчик» уже 16 октября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
