Адвокат Трунов заявил, что служба в армии разрушит карьеру рэпера Macan
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) легко сможет получить отсрочку от армии при помощи грамотного юриста и доказать, что не являлся в военкомат по уважительной причине, сказал НСН Игорь Трунов.
Служба в армии может разрушить карьеру рэпера Macan (Андрея Косолапова) — отслужив, ему придется снова восстанавливать свою популярность, и нет гарантии, что он вновь обретет былую славу. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Общественный деятель Виталий Бородин призвал запретить песни рэпера Macan из-за того, что артист проигнорировал шесть повесток в военкомат. Об этом Бородин заявил в интервью изданию «Абзац». Трунов заявил, что служба в армии может поставить крест на карьере рэпера.
«На концертной деятельности музыканта скандал никак не отразится. Уйти служить — самый простой вариант решения вопроса, но здесь нужно понимать, что если у рэпера сейчас карьера на пике, то в случае призыва в армию на достаточно длительное время он выпадет из обоймы, его карьера закатится, и не факт, что он поднимется на прежнюю высоту. Есть достаточно большое количество легальных оснований, чтобы на какое-то время получить отсрочку от армии», — сказал Трунов.
Собеседник НСН пояснил, что за уклонение от явки в военкомат музыканту грозит административная или уголовная ответственность, однако юристы могут помочь ему доказать наличие на то уважительных причин.
«За уклонение от призыва предусмотрена уголовная и административная ответственность, но наверняка у музыканта были уважительные причины, чтобы не являться в военкомат по повестке, например, болезнь. Юристы смогут это доказать, если он обратится к ним за помощью. Если таких оснований не было, все это легко трансформируется в административную или уголовную ответственность. Правоохранительная система в России работает четко: если бы рэпер уклонялся от армии, его уже могли бы привлечь к ответственности», — подытожил он.
В похожей ситуации ранее оказался актер Глеб Калюжный, против которого возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии в марте 2025 года. Актер частично признал вину и получил отсрочку, поскольку должен был завершить съемки в проекте в ДНР. В конце мая 2025 года он отправился на срочную службу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Адвокат Трунов заявил, что служба в армии разрушит карьеру рэпера Macan
