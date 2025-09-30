Служба в армии может разрушить карьеру рэпера Macan (Андрея Косолапова) — отслужив, ему придется снова восстанавливать свою популярность, и нет гарантии, что он вновь обретет былую славу. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Общественный деятель Виталий Бородин призвал запретить песни рэпера Macan из-за того, что артист проигнорировал шесть повесток в военкомат. Об этом Бородин заявил в интервью изданию «Абзац». Трунов заявил, что служба в армии может поставить крест на карьере рэпера.

«На концертной деятельности музыканта скандал никак не отразится. Уйти служить — самый простой вариант решения вопроса, но здесь нужно понимать, что если у рэпера сейчас карьера на пике, то в случае призыва в армию на достаточно длительное время он выпадет из обоймы, его карьера закатится, и не факт, что он поднимется на прежнюю высоту. Есть достаточно большое количество легальных оснований, чтобы на какое-то время получить отсрочку от армии», — сказал Трунов.