«Для харизматичных талантов»: В Союзе журналистов оценили будущее ИИ в профессии
Уже сегодня журналист обязан уверенно работать с разными видами ИИ, в дальнейшем возможности технологий будут лишь расширяться, сказал НСЛ Владимир Соловьев.
Уже в недалеком будущем искусственный интеллект (ИИ) возьмет на себя часть обязанностей журналистов, в частности, работу с большими объемом данных, однако пока что технологии не смогут вести репортажи «с полей» или с фронта, равно как и сочинять новые интересные материалы. Об этом НСН заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В Италии выпустили первую в мире газету, полностью написанную ИИ. Экспериментальный выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio. Первый номер появился 18 марта в газетных киосках и в цифровом формате, говорится на сайте издания. Соловьев заявил, что ИИ может стать незаменимым помощником для журналистов.
«Конечно, ИИ сейчас в центре внимания. Он может быть очень хорошим помощником, в частности, для журналистов. Конечно, часть журналистских задач он заберет себе — например, обработку большого объема данных. Но в случае “работы в поле” или тогда, когда съемочная группа едет на фронт, ИИ пока работать не сможет. Тем не менее, сейчас роботы пишут новости, читают их. Теперь вышла и целая газета, сочиненная ИИ. Я не думаю, что она стала очень интересной для читателей, потому что сейчас алгоритмы ИИ настроены на то, чтобы собирать и обрабатывать большие объемы информации и выдавать какой-то результат, но не сочинять ничего нового. Сравняться с человеком в этом плане ИИ пока не может. Пока что это все еще игрушка, эксперимент, который, наверное, когда-то разовьется во что-то более серьезное», — сказал Соловьев.
Собеседник НСН отметил, что уже сейчас журналисты с удовольствием работают с ИИ.
«Мы на нескольких конференциях обсуждали, как ИИ может помочь журналистам, и пришли к выводу, что самым талантливым и харизматичным он будет только в помощь. Наши коллеги с удовольствием и интересом погрузились в это пространство, пытаются подружиться с разными видами ИИ и видят, какие интересные плоды приносит эта работа. Трудно даже себе представить, как мы будем собирать или передавать информацию через несколько лет или десятилетий. Будем надеяться, что все это будет только на пользу обществу и человечеству. Уже сейчас даже в районных газетах, например, появляются QR-коды, по которым читатели могут войти в информационное пространство и увидеть видео или фотографии, иллюстрирующие описанное в статье», — добавил председатель Союза журналистов России.
Соловьев добавил, что современный журналист должен в совершенстве владеть всеми современными информационными технологиями.
«От журналиста сейчас требуется очень много умений и знаний. Естественно, он должен быть на “ты” со всеми современными информационными технологиями. Я рассказываю студентам, что нужно учиться работать с разными видами ИИ. Многие коллеги работают в разностороннем формате. Например, тележурналист отправляет в соцсети прямо с места съемки какие-то фотографии, видео, которые создают рекламу для его подписчиков. Важно, чтобы в разных направлениях появлялась информация. Это гораздо лучше помогает ориентироваться в огромном информационном пространстве, в котором мы существуем», — указал собеседник НСН.
Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявил, что нейросети часто выдают недостоверную информацию, поэтому главная задача сейчас — отрегулировать алгоритм так, чтобы нейросети смогли перепроверять сами себя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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