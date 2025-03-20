«Для харизматичных талантов»: В Союзе журналистов оценили будущее ИИ в профессии

Уже в недалеком будущем искусственный интеллект (ИИ) возьмет на себя часть обязанностей журналистов, в частности, работу с большими объемом данных, однако пока что технологии не смогут вести репортажи «с полей» или с фронта, равно как и сочинять новые интересные материалы. Об этом НСН заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В Италии выпустили первую в мире газету, полностью написанную ИИ. Экспериментальный выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio. Первый номер появился 18 марта в газетных киосках и в цифровом формате, говорится на сайте издания. Соловьев заявил, что ИИ может стать незаменимым помощником для журналистов.

«Конечно, ИИ сейчас в центре внимания. Он может быть очень хорошим помощником, в частности, для журналистов. Конечно, часть журналистских задач он заберет себе — например, обработку большого объема данных. Но в случае “работы в поле” или тогда, когда съемочная группа едет на фронт, ИИ пока работать не сможет. Тем не менее, сейчас роботы пишут новости, читают их. Теперь вышла и целая газета, сочиненная ИИ. Я не думаю, что она стала очень интересной для читателей, потому что сейчас алгоритмы ИИ настроены на то, чтобы собирать и обрабатывать большие объемы информации и выдавать какой-то результат, но не сочинять ничего нового. Сравняться с человеком в этом плане ИИ пока не может. Пока что это все еще игрушка, эксперимент, который, наверное, когда-то разовьется во что-то более серьезное», — сказал Соловьев.