Хотиненко: ИИ не заменит людей в кино
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, сообщил «Аргументам и фактам» народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.
По его словам, этого не произойдет, пока они считают себя индивидуальными. При этом ИИ способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров, считает артист.
Однако ИИ не заменит «истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах», отметил Хотиненко
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что считает, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru