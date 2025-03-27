Актриса Зубкова, подарившая голос Джоли: «Нейросети страшнее пиратской озвучки»
Пиратская озвучка искоренится сама, так как некачественную работу зритель не выберет, а нейросети в искусство пускать нельзя, рассказала в интервью НСН актриса дубляжа Ольга Зубкова.
Доходы крупнейших неофициальных студий озвучки в прошлом году выросли на 53%, до 94 млн рублей, сообщил «Коммерсант». Таких студий почти 50, их переводы используют, в том числе, пиратские сервисы.
Актриса дубляжа, учредитель и член Союза дикторов России, официальный голос Анджелины Джоли, Шарлиз Терон и других голливудских актрис Ольга Зубкова в интервью НСН рассказала, как изменились доходы актеров дубляжа, важно ли российскому зрителю сегодня качество озвучки фильма, а также поделилась, что в Союзе дикторов России есть проблема поважнее «пиратов».
- Подтверждаете ли тенденцию, что неофициальные переводы стали более востребованными? Можно ли сказать, что сейчас бум интереса к ним? Почему?
Что касается пиратских студий, которые занимаются самоозвучиванием кино, к сожалению, нет статистики, и я в таких фильмах участия не принимаю. Не могу подтвердить количество заработанных ими денег. Но, слава богу, наш российский зритель уже сам имеет возможность оценивать качество фильма и его озвучания. Если он в поисках какого-то фильма натыкается на то произведение, которое хотел посмотреть в приятной для него озвучке, то он платит за это. Да, это должно оплачиваться. Но, честно скажу, наш заработок с момента, когда количество зарубежных фильмов значительно упало, не увеличился. Расценки остались прежними. И здесь не идет речи о миллионах и десятках тысяч.
- Пиратские студии же сами по себе нелицензионные. Чем они привлекают?
Смотря кого мы считаем «пиратами». Вот захотел человек озвучить своим голосом то или иное кино и выставить это в интернет, мы можем его считать «пиратом» или нет? Тут очень тонкая грань. Кто-то действительно смотрит пиратские сайты и, наверное, ловит от этого какое-то удовольствие. При этом ему неважно озвучивание кино, неважно даже, какое кино он смотрит. Просто вот что-то новенькое появилось, надо быстренько это подпольно озвучить и тут же выложить в интернет. Отследить это мы не можем. Принять в этом участие мы не хотим. И сказать, что надо пиратов искоренять – они сами искоренятся, потому что люди начинают смотреть и слушать то, что им приятно. А люди, которые занимались подпольными озвучиваниями, так и останутся. Я не уверена, что они зарабатывают огромные деньги. Студии, которые следят за своим реноме, которые чтят традиции и работу с артистами, никогда себе такого не позволят.
- Кто сейчас работает в озвучке, хватает кадров? Есть ли профессиональные переводчики, сценаристы для переводов, для работников дубляжа?
Пиратскую озвучку всегда можно понять по голосам и, конечно, по переводу. Я их называю «никакие». Потому что это в основном молодежь, не артисты, а если артисты, то очень плохие. Вот если какой-то пиратской студии нужно сэкономить на переводе, то они берут школьников или студентов с минимальным знанием английского языка. Из этого ничего хорошего не получается. Каждая студия, которая работает официально, всегда приглашает проверенных переводчиков, и с переводами там не бывает проблем. Голода в кадрах нет, потому что каждый год выпускается огромное количество студентов театральных вузов, которые хотят иметь какую-то подработку. Но если в эту сферу приходит талантливый человек, то он, конечно же, сразу становится звездочкой. Так в свое время было с Сережей Буруновым. Он пришел попробовать, и это сразу было гениально. Так что в хороших переводчиках индустрия испытывает голод. Но их надо растить, и как в любой сфере там есть свои нюансы.
-Мы все время вспоминаем VHS-кассеты, когда был одноголосый перевод, и классиков того жанра…
Вот тогда пиратства было мама не горюй! Но делали это тоже профессиональные люди. А поскольку смотреть было нечего - смотрели всё. Потом индустрия изменилась, людям стало приятно не просто закадровое озвучание кино, а чтобы артисты внутри еще и голосом играли. И все перевернулось. Тогда была официальная группа артистов, может быть, человек 10-15, не больше. И они шикарно делали свою работу. Все подстраивалось под голос персонажа. Работа шла колоссальная. Потом решили, что каждый может левой пяткой заработать. Плюнул в вечность и пошел.
- Союз дикторов как-то борется с этими плевками в вечность?
В Союзе дикторов сейчас есть одна большая проблема, с которой мы боремся, - это создание ИИ (искусственный интеллект) на основе голосов артистов. У нас будет скоро встреча, на которой мы будем обсуждать, пускать ли ИИ в творческие профессии или не пускать. Хорошо, когда искусственный интеллект помогает, например, в медицине, но искусства ему касаться не нужно. Но мы не боремся с пиратским озвучиванием. Это отрасль, которая сейчас меньше всего пугает. Люди зарабатывают, как могут, а народ уже выбирает, что им слушать: пиратское озвучание или пойти в кинотеатр и посмотреть кино в нормальной озвучке с хорошими артистами.
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