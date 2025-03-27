Актриса Зубкова, подарившая голос Джоли: «Нейросети страшнее пиратской озвучки»

- Кто сейчас работает в озвучке, хватает кадров? Есть ли профессиональные переводчики, сценаристы для переводов, для работников дубляжа?

Пиратскую озвучку всегда можно понять по голосам и, конечно, по переводу. Я их называю «никакие». Потому что это в основном молодежь, не артисты, а если артисты, то очень плохие. Вот если какой-то пиратской студии нужно сэкономить на переводе, то они берут школьников или студентов с минимальным знанием английского языка. Из этого ничего хорошего не получается. Каждая студия, которая работает официально, всегда приглашает проверенных переводчиков, и с переводами там не бывает проблем. Голода в кадрах нет, потому что каждый год выпускается огромное количество студентов театральных вузов, которые хотят иметь какую-то подработку. Но если в эту сферу приходит талантливый человек, то он, конечно же, сразу становится звездочкой. Так в свое время было с Сережей Буруновым. Он пришел попробовать, и это сразу было гениально. Так что в хороших переводчиках индустрия испытывает голод. Но их надо растить, и как в любой сфере там есть свои нюансы.

-Мы все время вспоминаем VHS-кассеты, когда был одноголосый перевод, и классиков того жанра…

Вот тогда пиратства было мама не горюй! Но делали это тоже профессиональные люди. А поскольку смотреть было нечего - смотрели всё. Потом индустрия изменилась, людям стало приятно не просто закадровое озвучание кино, а чтобы артисты внутри еще и голосом играли. И все перевернулось. Тогда была официальная группа артистов, может быть, человек 10-15, не больше. И они шикарно делали свою работу. Все подстраивалось под голос персонажа. Работа шла колоссальная. Потом решили, что каждый может левой пяткой заработать. Плюнул в вечность и пошел.