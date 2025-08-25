Фронтмен Rammstein Линдеманн решил снять клип в молдавской психушке
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн решил снять новый клип в Костюженской клинической психиатрической больнице в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Отмечается, что во время съёмок соблюдались все институциональные нормы. Также в больнице указали, что подобное сотрудничество является демонстрацией гармоничного сосуществования искусства и ответственности.
По данным местных СМИ, в рамках данного проекта певец сотрудничает с молдавским режиссёром Романом Бурлакой. Часть съёмок будет проходить и в самой молдавской столице.
Ранее Линдеманн снял клип на композицию Zunge в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
