Полковник Ходаренок раскрыл, чем Россия будет сбивать американские ракеты ERAM
25 августа 202517:40
У России достаточно сил и средств, чтобы сбивать американские дальнобойные ракеты ERAM. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
По его словам, поражаться подобные ракеты могут «практически всеми зенитными ракетными системами и комплексами».
«Начиная от С-400 и С-350 и заканчивая ЗРК малой дальности и ближнего действия типа «Панцирь» и «Тор», - уточнил эксперт.
Ранеев СМИ появилась информация, что США одобрили продажу для Украины 3 350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ
- Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»
- Вирусолог объяснил, что защитит от нового штамма коронавируса «Стратус»
- Полковник Ходаренок раскрыл, чем Россия будет сбивать американские ракеты ERAM
- Фронтмен Rammstein Линдеманн решил снять клип в молдавской психушке
- «Они в одной лодке»: Конкуренцию Краснова и Бастрыкина отказались считать конфликтом
- В Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха
- Зритель не ждёт: Кинотеатры страдают из-за отсутствия хорошего промо к фильмам
- В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов
- Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru