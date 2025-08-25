«Они в одной лодке»: Конкуренцию Краснова и Бастрыкина отказались считать конфликтом
Назначение на пост главы Верховного суда не станет понижением для генпрокурора Краснова и «победой» главы Следственного комитета Бастрыкина, сказал в эфире НСН Константин Калачев.
Возможный переход генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность главы Верховного суда (ВС) не является следствием «конфликта» между его ведомством и Следственным комитетом, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.
Глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин ранее сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. При этом СМИ накануне утверждали, что «наиболее очевидной» кандидатурой на пост главы ВС является председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Калачев не считает, что у Бастрыкина с Калачевым есть конфликт.
«Проблема не в так называемом конфликте. Это часть системы противовесов, которая была искусственно создана 14 лет назад, в 2011 году. Здесь не получится – кто-то победил, а кто-то проиграл, все они в одной команде, в одной лодке. Не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Это нормальная история с балансом, поддержками и противовесами. Наш уважаемый президент яйца в одну корзину не кладет. Он строит систему таким образом, чтобы был взаимный контроль. Это не конфликт, а сознательно созданная конкурентная среда», - сказал Калачев.
По его мнению, сохранение баланса будет зависеть от фигуры нового генпрокурора, если Краснов покинет эту должность.
«Бастрыкин – эффективный инструмент в руках президента, который и решит, кем ему работать. Если Генпрокуратуру возглавит человек, ранее работавший в Следственный комитете, тогда можно будет говорить, что баланс нарушен. Надо смотреть на развитие ситуации. При этом последней инстанцией у нас является Верховный суд. Возглавлять ВС весьма почетно – это никак не понижение для Краснова. В 2011 году Следственный комитет входил в состав прокуратуры, потом произошло разделение. Некоторая внутрисистемная конкуренция заложена изначально и идет на пользу системе, иначе кто-то может получить слишком много власти и полномочий в ущерб другим. Эти две структуры осуществляют разные функции. Задача прокурора – защита прав граждан, а задача СК – расследование преступлений. Ну а дальше могут возникать ситуации, в которых мнение СК и прокуратуры на те или иные события может расходиться, но это нормально», - заключил собеседник НСН.
Предыдущий председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в конце июля на 72-м году жизни. Игорь Краснов занимает должность генпрокурора с 2020 года, до этого он был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
