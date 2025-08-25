Возможный переход генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность главы Верховного суда (ВС) не является следствием «конфликта» между его ведомством и Следственным комитетом, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.

Глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин ранее сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. При этом СМИ накануне утверждали, что «наиболее очевидной» кандидатурой на пост главы ВС является председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Калачев не считает, что у Бастрыкина с Калачевым есть конфликт.