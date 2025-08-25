Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»
25 августа 202517:56
Президент РФ Владимир Путин передал акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под временное управление Росимуществом.
Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о «314 949 тысячах обыкновенных акций».
В документе говорится, что передача акций была осуществлена в соответствии с мерами защиты от действий недружественных государств.
Ранее в Fortum заявили о намерении требовать от России компенсации ареста своих активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ
- Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»
- Вирусолог объяснил, что защитит от нового штамма коронавируса «Стратус»
- Полковник Ходаренок раскрыл, чем Россия будет сбивать американские ракеты ERAM
- Фронтмен Rammstein Линдеманн решил снять клип в молдавской психушке
- «Они в одной лодке»: Конкуренцию Краснова и Бастрыкина отказались считать конфликтом
- В Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха
- Зритель не ждёт: Кинотеатры страдают из-за отсутствия хорошего промо к фильмам
- В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов
- Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru