Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»

Президент РФ Владимир Путин передал акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под временное управление Росимуществом.

Финская Fortum спишет российские активы на 1,7 млрд евро

Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о «314 949 тысячах обыкновенных акций».

В документе говорится, что передача акций была осуществлена в соответствии с мерами защиты от действий недружественных государств.

Ранее в Fortum заявили о намерении требовать от России компенсации ареста своих активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:БизнесГосударство и бизнесАкцииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры