Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»

Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о «314 949 тысячах обыкновенных акций».

В документе говорится, что передача акций была осуществлена в соответствии с мерами защиты от действий недружественных государств.

Ранее в Fortum заявили о намерении требовать от России компенсации ареста своих активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».