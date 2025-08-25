Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ

ПВО сбила дроны над Черным морем и тремя областями РФ Суд арестовал имущество экс-замглавы стройуправления Минобороны на 143 млн рублей Книжные магазины с 1 сентября лишатся господдержки из-за авторов-иноагентов Власти Стамбула расследуют пропажу пловца из РФ при заплыве в Босфоре Солист Rammstein Линдеманн снимает клип в психбольнице Кишинева