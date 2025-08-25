Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда страны.
На сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ говорится, что приём заявлений на данный пост окончен. В списке направивших документы значится только фамиля генпрокурора.
«На замещение вакантной должности... поступило заявление Краснова Игоря Викторовича», - говорится в сообщении.
Ранее исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ, после смерти Ирины Подносовой, назначили Юрия Иваненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ
- Путин передал Росимуществу акции финской Fortum в «Челябэнергоремонте»
- Вирусолог объяснил, что защитит от нового штамма коронавируса «Стратус»
- Полковник Ходаренок раскрыл, чем Россия будет сбивать американские ракеты ERAM
- Фронтмен Rammstein Линдеманн решил снять клип в молдавской психушке
- «Они в одной лодке»: Конкуренцию Краснова и Бастрыкина отказались считать конфликтом
- В Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха
- Зритель не ждёт: Кинотеатры страдают из-за отсутствия хорошего промо к фильмам
- В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов
- Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru