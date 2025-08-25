Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда страны.

Минченко назвал два критерия для выбора нового председателя Верховного суда

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ говорится, что приём заявлений на данный пост окончен. В списке направивших документы значится только фамиля генпрокурора.

«На замещение вакантной должности... поступило заявление Краснова Игоря Викторовича», - говорится в сообщении.

Ранее исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ, после смерти Ирины Подносовой, назначили Юрия Иваненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

