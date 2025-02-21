Блогер Сыендук озвучил новые серии мультсериала «Чемпионы»

Блогер и актер озвучания Сыендук (Дмитрий Карпов) озвучил комментатора двух новых эпизодов спортивного мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм».

Выполненный в технике 2D проект в жанре буффонада вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш») и рассказывает о бесконечном противостоянии знаменитых команд - «Синих вымпелов» и «Красных метеоров», сообщила пресс-служба киностудии.

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Там уточнили, что серии «Игра окончена» и «Поединок» станут доступны для просмотра с 23 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.

«Узнаваемый голос Сыендука добавит поединку доброго чувства юмора», - сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Комментатором первых трех серий в проекте выступил телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее сообщалось, что китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории.



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ФОТО: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
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