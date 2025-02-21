Блогер Сыендук озвучил новые серии мультсериала «Чемпионы»

Там уточнили, что серии «Игра окончена» и «Поединок» станут доступны для просмотра с 23 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.

«Узнаваемый голос Сыендука добавит поединку доброго чувства юмора», - сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Комментатором первых трех серий в проекте выступил телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее сообщалось, что китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории.







