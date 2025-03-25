Умерла Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши»

Актриса и кукловод Галина Марченко, голосом которой 25 лет говорила Каркуша в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Марченко почти полвека работала в детской редакции, принимая участие в создании популярных передач. Она специализировалась на кукольных персонажах, став одним из ключевых голосов проекта.