Умерла Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши»
Актриса и кукловод Галина Марченко, голосом которой 25 лет говорила Каркуша в детской программе «Спокойной ночи, малыши!», скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Марченко почти полвека работала в детской редакции, принимая участие в создании популярных передач. Она специализировалась на кукольных персонажах, став одним из ключевых голосов проекта.
Марченко начинала свою карьеру как драматическая актриса, а затем перешла в кукольный театр, где работала с известными персонажами детских телепередач. Ее голос стал неотъемлемой частью программы, которую смотрели несколько поколений зрителей.
Передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года и считается одной из самых продолжительных детских телепрограмм в России. За десятилетия ее существования голоса и образы персонажей менялись, но Каркуша в исполнении Марченко оставалась одной из самых узнаваемых героинь шоу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru