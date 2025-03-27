«Культовые мемы»: BadComedian рассказал, почему не «слышит» себя в дубляже

По словам собеседника НСН, восприятие отдельных фильмов для него навсегда связано с конкретными одноголосными озвучками, в которых актеры часто допускали импровизацию.

«Есть фильмы, которые только в таких озвучках и можно смотреть. Это, например, "Голый пистолет". Это одноголосая не столь популярная озвучка, не Володарский. Также какие-то бандитские фильмы в озвучке Гоблина я и сейчас могу посмотреть с удовольствием. "Кубик в кубе"(студия озвучивания. - Прим. НСН) мне очень нравится. Есть фильмы, которые уже наполовину принадлежат актерам озвучания, когда есть странная импровизация. Многие культовые мемные вещи не задумывались авторами, но получились, поскольку человек так озвучил на скорую руку», - заметил BadComedian.

Как добавил блогер и кинокритик, сам он вряд ли бы рискнул попробовать себя в дубляже.

«В озвучке мог бы сам озвучить какого-то полуюмористического персонажа на третьем плане. В целом лично я себя не могу отделить в своей голове от контекста. Когда слышу свой голос в контексте фильма, кажется, это не должно звучать», - пояснил Баженов.

Ранее актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала «Радиоточке НСН», что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.

