«Ушёл свет». Коллеги и публика попрощались с актрисой Верой Васильевой

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, с которым Васильева вместе работала около 60 лет, назвал народную артистку СССР эталоном и наставницей для коллег.

«Эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно, это необыкновенно мудро и это страшно завидно», – цитирует ТАСС Ширвиндта.



Ректор школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актрисой назвал ее представительницей яркой уходящей эпохи.



«Мы понимаем, что мы пониже и пожиже этого поколения. А так хотелось бы. И самим и, чтобы студенты поверили и потянулись за уходящей эпохой», – приводит его слова «Московский комсомолец».



Вера Васильева до последних дней выглядела безукоризненно, была искренним и чутким человеком, который не только запоминался зрителю, но и располагал его к себе. Театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН поделился воспоминаниями о культовой актрисе.