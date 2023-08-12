«Ушёл свет». Коллеги и публика попрощались с актрисой Верой Васильевой
Актеры на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой не жалели лестных сравнений. Ее назвали «светом» и признавались в зависти к таланту и душевным качествам актрисы.
В Театре сатиры завершилось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой, умершей в возрасте 97 лет, передает ТАСС.
Отпевание Веры Васильевой состоялось в 14:30 (мск) в храме Христа Спасителя. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.
Коллеги артистки и поклонники попрощались со звездой.
Народный артист Юрий Васильев, прощаясь с актрисой, заявил, что из Театра сатиры, в котором она служила 75 лет, «словно ушел свет».
«Сегодня очень тяжелый день для театра и, думаю, что для всего российского театрального искусства. Мы прощаемся с великой русской актрисой Верой Кузьминичной Васильевой. Ощущение такое, что из театра ушел свет. Свет, который согревал, ободрял, давал надежду», — цитируют его «Известия».
Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, с которым Васильева вместе работала около 60 лет, назвал народную артистку СССР эталоном и наставницей для коллег.
«Эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно, это необыкновенно мудро и это страшно завидно», – цитирует ТАСС Ширвиндта.
Ректор школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актрисой назвал ее представительницей яркой уходящей эпохи.
«Мы понимаем, что мы пониже и пожиже этого поколения. А так хотелось бы. И самим и, чтобы студенты поверили и потянулись за уходящей эпохой», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Вера Васильева до последних дней выглядела безукоризненно, была искренним и чутким человеком, который не только запоминался зрителю, но и располагал его к себе. Театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН поделился воспоминаниями о культовой актрисе.
«Она была актрисой замечательного чувства стиля. С нее началась великая эпоха Театра Сатиры. Ее слава складывалась из замечательных, очень честно и талантливо сыгранных ролей, и, слава богу, театру повезло – спектакли в его стенах отсняты, и можно посмотреть на игру Веры Васильевой. Ей повезло. За эти без малого 75 лет, отданных Театру Сатиры, у нее не было, в отличие от других партнерш по сцене, десятилетий простоя. Почти каждый год она играла какую-нибудь главную или важную роль. Васильева была из тех, кто не только запоминается, но и располагает к себе зрителя. Это невероятная способность быть доброжелательной и в жизни, и востребованной, необходимой, талантливой на сцене», - рассказал Заславский.
Народная артистка СССР, советская и актриса театра и кино Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Она сыграла десятки ролей в Театре Сатиры, где она работала с 1948 года. Васильева известна по ролям в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и других. Ее голосом звучит Медведица в мультфильме «Умка», мама Элли в «Волшебнике Изумрудного города» и персонажи еще нескольких мультфильмов, передает «Радиоточка НСН».
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