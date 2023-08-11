Врач Новоселов назвал жару причиной смерти Борисовой и Васильевой

«Их свела в могилу жара начала августа», - сказал специалист.

Он обратил внимание на уязвимость пожилых людей перед высокими температурами. Новоселов напомнил, что во время жары в Москве в 2010 году смертность выросла по сравнению с летом 2009-го.

Организм пожилых людей не способен быстро адаптироваться к резкому повышению температуры воздуха, констатировал врач.

Юлия Борисова и Леонид Володарский умерли 8 августа. На следующий день не стало народной артистки СССР Веры Васильевой, передает «Радиоточка НСН».

