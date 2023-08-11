Врач Новоселов назвал жару причиной смерти Борисовой и Васильевой
Геронтолог Валерий Новоселов заявил, что народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева, а также переводчик Леонид Володарский умерли из-за жары. Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».
«Их свела в могилу жара начала августа», - сказал специалист.
Он обратил внимание на уязвимость пожилых людей перед высокими температурами. Новоселов напомнил, что во время жары в Москве в 2010 году смертность выросла по сравнению с летом 2009-го.
Организм пожилых людей не способен быстро адаптироваться к резкому повышению температуры воздуха, констатировал врач.
Юлия Борисова и Леонид Володарский умерли 8 августа. На следующий день не стало народной артистки СССР Веры Васильевой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru