Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы
Народная артистка СССР Вера Васильева будет похоронена на Новодевичьем кладбище, заявили в пресс-службе Театра Сатиры, сообщает РИА Новости.
Васильева умерла в среду, 9 августа, в возрасте 97 лет. Прощание с актрисой пройдет в Театре Сатиры в ближайшую субботу, а отпевание состоится в храме Христа Спасителя.
Актриса прославилась благодаря съемкам в фильме «Свадьба с приданым», который был снят в 1953 году на киностудии «Мосфильм». За эту работу она была удостоена «Сталинской премии». Васильева снялась также в таких кинолентах, как «Сказание о земле Сибирской» и «Чук и Гек». В Театре Сатиры среди её многочисленных ролей наиболее значимой стала роль графини в спектакле «Женитьба Фигаро».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина
- Минсельхоз: рост цен на мясо в России стабилизируется к осени
- Франция атаковала нацгвардию Нигера и нарушила воздушное пространство страны
- Курс доллара поднялся выше 98 рублей
- Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru