Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы

Васильева умерла в среду, 9 августа, в возрасте 97 лет. Прощание с актрисой пройдет в Театре Сатиры в ближайшую субботу, а отпевание состоится в храме Христа Спасителя.

Актриса прославилась благодаря съемкам в фильме «Свадьба с приданым», который был снят в 1953 году на киностудии «Мосфильм». За эту работу она была удостоена «Сталинской премии». Васильева снялась также в таких кинолентах, как «Сказание о земле Сибирской» и «Чук и Гек». В Театре Сатиры среди её многочисленных ролей наиболее значимой стала роль графини в спектакле «Женитьба Фигаро».



