Началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой
В Театре сатиры проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, умершей в возрасте 97 лет, передает ТАСС.
В этом театре актриса служила 75 лет.
Коллеги артистки и поклонники несут цветы к гробу покойной.
Отпевание Веры Васильевой начнется в 14:30 (мск) в храме Христа Спасителя. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН рассказал, какой ему запомнилась знаменитая актриса Театра Сатиры. Вера Васильева до последних дней выглядела безукоризненно, была искренним и чутким человеком, который не только запоминался зрителю, но и располагал его к себе, отметил он.
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