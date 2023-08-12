Началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

В этом театре актриса служила 75 лет.

Коллеги артистки и поклонники несут цветы к гробу покойной.

Отпевание Веры Васильевой начнется в 14:30 (мск) в храме Христа Спасителя. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН рассказал, какой ему запомнилась знаменитая актриса Театра Сатиры. Вера Васильева до последних дней выглядела безукоризненно, была искренним и чутким человеком, который не только запоминался зрителю, но и располагал его к себе, отметил он.

