Хулиганское достояние: Почему власти Великобритании не раскроют личность Бэнкси

Власти не будут изобличать анонимного художника Бэнкси, чтобы не потерять ценность мирового масштаба, заявила НСН Екатерина Духина.

Работы уличного художника Бэнкси представляют слишком высокую ценность, чтобы их автора посадили или заставили раскрыть себя и свою личность, рассказала юрист Екатерина Духина в разговоре с НСН.

Личность Бэнкси может стать известна после 25 лет тайной деятельности из-за расследования британской полиции, пишет The Daily Telegraph. Это связано с его новой работой, которая появилась на здании Королевского суда Лондона. Анонимный художник будет вынужден рассказать о себе, если его привлекут к ответственности. Впрочем, Духина усомнилась, что до такого дойдет.

«Тут важный юридический парадокс, который заключается в том, что работы Бэнкси мгновенно превращаются из хулиганства в шедевры искусства национального масштаба, так как они стоят миллионы и становятся объектами отдельной охраны. Формально художник мог бы получить уголовный срок, если бы его поймали и изобличили, но все его произведения являются национальным достоянием и находятся под защитой. Власти оказываются перед выбором: стереть ценность мирового масштаба, изобличив хулигана и показав его лицо, или превратить преступление в культурный символ», — указала она.

Более того, юрист подчеркнула, что Бэнкси совершал и более дерзкие поступки, но правительство не собирается ловить творца.

«Подобные ситуации уже были. У Бэнкси есть неоднозначные работы. Например, полицейский, которого изобразили нюхающим дорожку некого белого вещества. Это оскорбление государственных органов, за которое в других странах на 100% могли привлечь к ответственности, но художника никто не захотел арестовывать. Любого другого уже давно бы осудили, но никто не собирается изобличать, разоблачать и преследовать Бэнкси. Его проекты просто закрашивают через некоторое время. Это происходит после того, как достаточное количество известных фотографов ведущих изданий сделают фотоподтверждение существования арт-объекта. Бэнкси — это граффити, не Рембрандт и даже не Ван Гог, это новые смыслы нашей человеческой цивилизации», — заключила собеседница НСН.

Ранее Бэнкси представил новое граффити с маяком, напоминает НСН.

