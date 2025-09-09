Работы уличного художника Бэнкси представляют слишком высокую ценность, чтобы их автора посадили или заставили раскрыть себя и свою личность, рассказала юрист Екатерина Духина в разговоре с НСН.



Личность Бэнкси может стать известна после 25 лет тайной деятельности из-за расследования британской полиции, пишет The Daily Telegraph. Это связано с его новой работой, которая появилась на здании Королевского суда Лондона. Анонимный художник будет вынужден рассказать о себе, если его привлекут к ответственности. Впрочем, Духина усомнилась, что до такого дойдет.