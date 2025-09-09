Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
Социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что бороться с депрессией можно поездками и прогулками.
Длительное депрессивное состояние может привести к страшным заболеваниям, вплоть до рака, так как мозг в такой момент верит только в плохое, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Холодное лето стало причиной ранней осенней хандры. К сентябрю 2025 года спрос на психологов вырос почти в четыре раза по сравнению с июлем, рассказали в сервисе «Авито Услуги». Кроме того, в июле 2025 года начал стремительно расти интерес к антидепрессантам, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Он оказался выше на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишут «Известия». Рощин объяснил, в чем дело.
«Дело все-таки не в погоде. В этом году лета почти не было в Москве, но это влияет не так сильно, как внешние факторы. В стране ползучий кризис, геополитика вызывает вопросы, много тревог, а перспектив не так много. Но в целом осенняя хандра всегда была в России, обычно она начинается в ноябре. Тогда уже и правда нет солнца, мерзкий дождь, всегда темно и холодно. В сентябре и октябре обычно более приятная погода», - отметил он.
Рощин призвал бороться с депрессией поездками и прогулками.
«Длительная депрессия должна наводить на мысль о том, что надо обратиться к специалисту. Она может привести к ряду других заболеваний, потому что человек просто не верит в хорошее. Организм получает информацию о том, что все плохо, поэтому могут развиться страшные болезни, вплоть до рака…Смена места, обстановки поможет бороться с такими настроениями. Перемены – это всегда ощущения, человек начинает думать о чем-то, отвлекаться. Любая перемена – это стимул жить. Лучше на неделю куда-нибудь уехать в таком случае. Если нет такой возможности, нужно чаще гулять, перемещаться пешком», - добавил собеседник НСН.
Ранее врач рассказала, как отличить усталость от депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
- Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
- «Балтика» опровергла сообщения о прекращении производства «Балтики 9»
- Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом
- Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент
- Крок назвал условия для объединения Большого театра с региональными
- СМИ: Супруга экс-премьера Непала скончалась после поджога её дома протестующими
- СМИ: Президент Непала подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru