«Дело все-таки не в погоде. В этом году лета почти не было в Москве, но это влияет не так сильно, как внешние факторы. В стране ползучий кризис, геополитика вызывает вопросы, много тревог, а перспектив не так много. Но в целом осенняя хандра всегда была в России, обычно она начинается в ноябре. Тогда уже и правда нет солнца, мерзкий дождь, всегда темно и холодно. В сентябре и октябре обычно более приятная погода», - отметил он.

Рощин призвал бороться с депрессией поездками и прогулками.

«Длительная депрессия должна наводить на мысль о том, что надо обратиться к специалисту. Она может привести к ряду других заболеваний, потому что человек просто не верит в хорошее. Организм получает информацию о том, что все плохо, поэтому могут развиться страшные болезни, вплоть до рака…Смена места, обстановки поможет бороться с такими настроениями. Перемены – это всегда ощущения, человек начинает думать о чем-то, отвлекаться. Любая перемена – это стимул жить. Лучше на неделю куда-нибудь уехать в таком случае. Если нет такой возможности, нужно чаще гулять, перемещаться пешком», - добавил собеседник НСН.

