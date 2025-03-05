Басист Blink-182 продал работу Бэнкси почти за 50 млн рублей

Торги состоялись 4 марта. Продавцом картины был басист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус, который купил её в 2012 году у самого Бэнкси. Имя покупателя не раскрывается.

Проданная картина переосмысляет известную работу шотландского художника Джека Веттриано «The Singing Butler» («Поющий дворецкий»). На ней изображена пара, танцующая на пляже. Также присутствуют дворецкий и горничная, которых Бэнкси заменил на работников в жёлтых защитных костюмах, переносящих бочку с нефтью.

Ранее комплекс исторических зданий бывшего следственного изолятора в Санкт-Петербурге, известный как «Кресты», был продан на аукционе за 1,136 млрд рублей, сообщает Ura.ru.

