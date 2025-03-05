Басист Blink-182 продал работу Бэнкси почти за 50 млн рублей

Картину британского анонимного уличного художника Бэнкси «Crude Oil (Vettriano)» продали за 4,3 млн фунтов стерлингов (49,6 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает аукционный дом Sothebyʼs.

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Торги состоялись 4 марта. Продавцом картины был басист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус, который купил её в 2012 году у самого Бэнкси. Имя покупателя не раскрывается.

Проданная картина переосмысляет известную работу шотландского художника Джека Веттриано «The Singing Butler» («Поющий дворецкий»). На ней изображена пара, танцующая на пляже. Также присутствуют дворецкий и горничная, которых Бэнкси заменил на работников в жёлтых защитных костюмах, переносящих бочку с нефтью.

Ранее комплекс исторических зданий бывшего следственного изолятора в Санкт-Петербурге, известный как «Кресты», был продан на аукционе за 1,136 млрд рублей, сообщает Ura.ru.

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