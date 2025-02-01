В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси
1 февраля 202517:35
В Мадриде появился музей, который посвящен творчеству уличного художника-анонима Бэнкси.
В этом музее находится самая большая в Европе коллекция работ Бэнкси в натуральную величину. Все эти работы являются репродукциями.
Это вторая подобная площадка в стране в работами Бэнкси, с 2020 года музей Бэнкси работает в Барселоне.
В декабре 2023 года в Лондоне украли дорожный знак с новой работой Бэнкси. Это произошло спустя час после того, как он подтвердил авторство, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru