В Мадриде открылся музей с крупнейшим собранием репродукций Бэнкси

В этом музее находится самая большая в Европе коллекция работ Бэнкси в натуральную величину. Все эти работы являются репродукциями.

Это вторая подобная площадка в стране в работами Бэнкси, с 2020 года музей Бэнкси работает в Барселоне.

В декабре 2023 года в Лондоне украли дорожный знак с новой работой Бэнкси. Это произошло спустя час после того, как он подтвердил авторство, передает «Радиоточка НСН».

