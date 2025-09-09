Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом

Посольство РФ в Катманду не будет эвакуироваться на фоне протестов и отставки властей Непала В Улан-Удэ трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025» Власти Афганистана освободили этнографа Каверина по обращению РФ Съемки фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» завершились в Москве