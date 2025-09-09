Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом
9 сентября 202515:49
Блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов был признан в РФ террористом и экстремистом. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
«Ефремов Никита Владимирович, 12.12.1999 г.р., г. Москва», - указано в базе ведомства.
Попадание в данный перечень Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Ефремов задержали в аэропорту Шереметьево по пути из Турции. Ему предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности, сообщает RT.
