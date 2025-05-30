Бэнкси представил новое граффити с маяком

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил новую работу в виде маяка. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке изображен черный силуэт маяка на бежевой стене, от которого исходит свечение. Также рисунок сопровожден надписью «Я хочу быть тем, что вы во мне видите».