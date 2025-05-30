Бэнкси представил новое граффити с маяком

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил новую работу в виде маяка. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке изображен черный силуэт маяка на бежевой стене, от которого исходит свечение. Также рисунок сопровожден надписью «Я хочу быть тем, что вы во мне видите».

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При этом по тротуару от граффити изображена тень, которую как будто отбрасывает дорожный столб.

Местонахождение новой работы художника неизвестно. Однако пользователи считают, что это может быть французский Марсель.

Ранее картину Бэнкси «Crude Oil (Vettriano)» продали за 4,3 млн фунтов стерлингов на аукционе Sothebyʼs, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: banksy.co.uk
ТЕГИ:Художники

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