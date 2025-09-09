В России предложили отменить плату за отправку СМС-сообщений
В России необходимо отменить плату за отправку СМС-сообщений. Об этом NEWS.ru заявил директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.
Он отметил, что организация направила операторам мобильной связи соответствующее обращение, в котором указала на значительный рост голосового трафика из-за блокировки голосовых и видеозвонков в мессенджерах.
По словам Солдатова, это привело к росту расходов граждан на связь, а ввод бесплатных СМС-сообщений «может смягчить негативные последствия ограничений».
«Это нововведение можно реализовать как временную меру или в рамках специальных тарифов», - заключил он.
Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что блокировка звонков в мессенджерах не спасет от мошенников, для борьбы с ними нужна более системная работа, сообщает «Свободная пресса».
