В Греции отменили концерт Мацуева
9 сентября 202516:37
Участие российского пианиста Дениса Мацуева в концерте в Афинском дворце музыки отменено. Об этом сообщил Афинский государственный оркестр.
Отмечается, что в связи «с недавней международной ситуацией» было решено перестроить программу концерта, запланированного на 21 ноября.
«Оркестр служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество», - сказано в сообщении.
Ранее в Италии отменили концерт народного артиста РФ, дирижёра Валерия Гергиева, сообщает RT.
