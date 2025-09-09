В Греции отменили концерт Мацуева

Участие российского пианиста Дениса Мацуева в концерте в Афинском дворце музыки отменено. Об этом сообщил Афинский государственный оркестр.

Путин поздравил Мацуева с 50-летием

Отмечается, что в связи «с недавней международной ситуацией» было решено перестроить программу концерта, запланированного на 21 ноября.

«Оркестр служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество», - сказано в сообщении.

Ранее в Италии отменили концерт народного артиста РФ, дирижёра Валерия Гергиева, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
