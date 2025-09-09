«Балтика» опровергла сообщения о прекращении производства «Балтики 9»
Появившаяся в СМИ информация о якобы снятии с производства пива «Балтика 9» не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пивоваренную компанию «Балтика» пишет ТАСС.
Отмечается, что «Девятка» останется в ассортимене производителя, однако её рецептура, «наряду с несколькими сортами номерной линейки», была обновлена.
«Балтика 9» - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости», - заявили в компании.
Ранее в российских магазинах в ДФО появилось пиво Tumangang 11, произведённое в КНДР, сообщает RT.
