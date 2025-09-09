Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент
Байкал является крупнейшим источником питьевой воды, который надо оберегать, но здесь требуется решение президента, который послушает ученых, заявил НСН Вячеслав Фетисов.
Озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых, рассказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.
87 ученых, в том числе академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне озера Байкал. Ученые опасаются, что это приведет к поджогам здоровых лесов вокруг озера с целью их бесконтрольной коммерческой вырубки, а разрешенный законопроектом процесс лесовосстановления обернется эрозией почв и загрязнением Байкала. Депутат поддержал инициативу академиков и отметил, что президент тоже встанет на их сторону.
«Очень хорошо, что в этот вопрос вмешались ученые. Я рад тому, что научное сообщество выступило единым фронтом, потому что президент опирается на их профессиональное мнение при принятии решений. Это не шутки, мы можем потерять озеро, где содержится 80% наших питьевых ресурсов. Здесь надо отбросить все личные или какие-то еще интересы и послушать тех, кто занимается этим вопросом. Или мы сегодня превращаем уникальную зону Земли в промзону или мы сохраняем природоохранную зону. Сегодня требуется серьезный мониторинг состояния озера. Академики совершенно понятно беспокоятся об уникальном объекте, который сохраняет в себе 20% питьевой воды планеты Земля. Это уже стало стратегическим ресурсом сегодня. Прежде, чем принимать решение об освоении и заниматься добычей полезных ископаемых, надо проверить здоровье региона», — поделился он.
22 июля законопроект о сплошных рубках на Байкале был с рассмотрения весенней сессии Госдумы. Об этом сообщила участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина на своей странице в социальной сети Вконтакте. Тем не менее, инициатива не исчезла из повестки дня депутатов, а Фетисов отметил, что многие местные уже готовятся к ее одобрению.
«Главный трюк во всем этом законе — это перевод земель в другие категории. Сегодня это уже происходит, особенно со стороны Бурятии. Уже идет легализация тех участков, которые сегодня кто-то уже присмотрел для себя. Здесь не важны проблемы, которые указаны в мотивации изменений: строительство дорог, расширение мостов, гидротехнических сооружений — они все решаются в рамках нынешнего законодательства. Нельзя развивать, чтобы уничтожать», — указал собеседник НСН.
Ранее Аликина в эфире НСН назвала «чистой коррупцией» решение правительства поддержать рубки деревьев на Байкале.
