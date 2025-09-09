Озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых, рассказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.



87 ученых, в том числе академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне озера Байкал. Ученые опасаются, что это приведет к поджогам здоровых лесов вокруг озера с целью их бесконтрольной коммерческой вырубки, а разрешенный законопроектом процесс лесовосстановления обернется эрозией почв и загрязнением Байкала. Депутат поддержал инициативу академиков и отметил, что президент тоже встанет на их сторону.