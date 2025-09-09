Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя

Ольга Мирясова заявила НСН, что самые низкие зарплаты у педагогов сегодня в республиках Северного Кавказа, в Ивановской и Вологодской областях. 

В Москве средняя зарплата учителей достигает 100 тысяч рублей, но в некоторых регионах она сопоставима с уровнем МРОТ, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей: за нагрузку на полторы ставки — выплачивать 170% должностного оклада, а за работу на две ставки — 240% оклада. Мирясова заявила, что учительская ставка должна быть не менее двойного МРОТ.

Педагоги призвали депутатов не учить их задавать «домашку»

«У нас сейчас есть требование: два МРОТ за ставку, это как минимальный размер оплаты. Если МРОТ – 22400 рублей, человек, отработавший 18 часов в неделю, должен получать не меньше 44800 рублей. Сверх этого еще надбавки за стаж, за дополнительную работу. Мы много лет эту позицию обсуждали с учителями, ее большинство поддерживают», - пояснила она.

По ее словам, разброс в зарплатах сильно зависит от региона.

«Разброс в зарплатах учителей сегодня очень большой, все зависит от региона. У нас самые низкие зарплаты в республиках Северного Кавказа, в Ивановской, Вологодской областях. Там разброс от МРОТ до 45 тысяч в среднем. В Москве средняя зарплата сегодня на уровне 100 тысяч рублей», - добавила она.

Ранее стало известно, что Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗарплатыУчителя

