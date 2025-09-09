Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
Ольга Мирясова заявила НСН, что самые низкие зарплаты у педагогов сегодня в республиках Северного Кавказа, в Ивановской и Вологодской областях.
В Москве средняя зарплата учителей достигает 100 тысяч рублей, но в некоторых регионах она сопоставима с уровнем МРОТ, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей: за нагрузку на полторы ставки — выплачивать 170% должностного оклада, а за работу на две ставки — 240% оклада. Мирясова заявила, что учительская ставка должна быть не менее двойного МРОТ.
«У нас сейчас есть требование: два МРОТ за ставку, это как минимальный размер оплаты. Если МРОТ – 22400 рублей, человек, отработавший 18 часов в неделю, должен получать не меньше 44800 рублей. Сверх этого еще надбавки за стаж, за дополнительную работу. Мы много лет эту позицию обсуждали с учителями, ее большинство поддерживают», - пояснила она.
По ее словам, разброс в зарплатах сильно зависит от региона.
«Разброс в зарплатах учителей сегодня очень большой, все зависит от региона. У нас самые низкие зарплаты в республиках Северного Кавказа, в Ивановской, Вологодской областях. Там разброс от МРОТ до 45 тысяч в среднем. В Москве средняя зарплата сегодня на уровне 100 тысяч рублей», - добавила она.
Ранее стало известно, что Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
- Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
- «Балтика» опровергла сообщения о прекращении производства «Балтики 9»
- Блогера Никиту Ефремова признали террористом и экстремистом
- Депутат Госдумы Фетисов: Байкал спасут только ученые и президент
- Крок назвал условия для объединения Большого театра с региональными
- СМИ: Супруга экс-премьера Непала скончалась после поджога её дома протестующими
- СМИ: Президент Непала подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru