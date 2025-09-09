«У нас сейчас есть требование: два МРОТ за ставку, это как минимальный размер оплаты. Если МРОТ – 22400 рублей, человек, отработавший 18 часов в неделю, должен получать не меньше 44800 рублей. Сверх этого еще надбавки за стаж, за дополнительную работу. Мы много лет эту позицию обсуждали с учителями, ее большинство поддерживают», - пояснила она.

По ее словам, разброс в зарплатах сильно зависит от региона.

«Разброс в зарплатах учителей сегодня очень большой, все зависит от региона. У нас самые низкие зарплаты в республиках Северного Кавказа, в Ивановской, Вологодской областях. Там разброс от МРОТ до 45 тысяч в среднем. В Москве средняя зарплата сегодня на уровне 100 тысяч рублей», - добавила она.

Ранее стало известно, что Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

