Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума

Совет судей России удалил фамилию Виктора Момотова из списка членов президиума, размещенного на официальном сайте. Ранее он значился первым в перечне как глава этой структуры.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в должности судьи Верховного суда по его письменному заявлению. После этого он получил статус судьи в отставке, сохраняющий гарантии неприкосновенности.

Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку

В то же время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об обращении в доход государства имущества, связанного с Момотовым. Ответчиками по делу указаны сам бывший судья, бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница «Вологда», третьим лицом привлечено Росимущество.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы общей стоимостью около 9 млрд рублей. По данным ведомства, Момотов владел сетью отелей Marton через аффилированных лиц, нарушая антикоррупционное законодательство, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
