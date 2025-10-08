Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума

Совет судей России удалил фамилию Виктора Момотова из списка членов президиума, размещенного на официальном сайте. Ранее он значился первым в перечне как глава этой структуры.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в должности судьи Верховного суда по его письменному заявлению. После этого он получил статус судьи в отставке, сохраняющий гарантии неприкосновенности.