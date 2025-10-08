Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
Совет судей России удалил фамилию Виктора Момотова из списка членов президиума, размещенного на официальном сайте. Ранее он значился первым в перечне как глава этой структуры.
26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в должности судьи Верховного суда по его письменному заявлению. После этого он получил статус судьи в отставке, сохраняющий гарантии неприкосновенности.
В то же время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об обращении в доход государства имущества, связанного с Момотовым. Ответчиками по делу указаны сам бывший судья, бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница «Вологда», третьим лицом привлечено Росимущество.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы общей стоимостью около 9 млрд рублей. По данным ведомства, Момотов владел сетью отелей Marton через аффилированных лиц, нарушая антикоррупционное законодательство, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Убитый архитектор Супоницкий задолжал 3,6 млн долларов
- У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем
- Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого
- В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
- Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru