СМИ: Лидер «Ногу свело» Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины

По данным СМИ, коллектив пригласили на закрытое мероприятие для 500 человек, которое проходило в Казахстане. Во время выступления Покровский якобы спросил у организатора, может ли исполнять песни, выпущенные после начала спецоперации на Украине и получил в ответ отказ и просьбу обойтись без политики и просто исполнить хиты группы.

На это музыкант якобы сказал, что «моей позиции нет», и согласился с требованиями.

Сейчас Покровский живет в США. В марте 2023 года он был включен в реестр иноагентов.

В феврале 2025 года Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».