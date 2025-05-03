СМИ: Лидер «Ногу свело» Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины
Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в России иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на корпоративах, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, коллектив пригласили на закрытое мероприятие для 500 человек, которое проходило в Казахстане. Во время выступления Покровский якобы спросил у организатора, может ли исполнять песни, выпущенные после начала спецоперации на Украине и получил в ответ отказ и просьбу обойтись без политики и просто исполнить хиты группы.
На это музыкант якобы сказал, что «моей позиции нет», и согласился с требованиями.
Сейчас Покровский живет в США. В марте 2023 года он был включен в реестр иноагентов.
В феврале 2025 года Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лидер «Ногу свело» Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины
- Ученицы конной школы в Нижнем Новгороде снимали издевательства над лошадью
- Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными
- Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей
- Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
- Группу строителей завалило камнями в Геленджике
- «От ракет до ручки»: В РПЦ предложили утвердить практику освящения необычных предметов
- СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
- Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая
- Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru