Покровский обжаловал в ВС отказ об исключении его из реестра иноагентов

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича», — рассказали в ВС.

Дата заседания суда пока не назначена.

Ранее столичный Замоскворецкий суд отказал музыканту в иске, оспаривавшем решение о внесении в реестр иноагентов, напоминает Ura.ru. По данным правоохранителей, Покровский ведет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, принимал участие в распространении «материалов с антироссийской позицией», информации СМИ-иноагентов и украинских ресурсов. Мосгорсуд утвердил решение об отказе в иске, апелляционный и кассационный суды отказали музыканту-иноагенту в жалобах.

