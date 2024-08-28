Покровский обжаловал в ВС отказ об исключении его из реестра иноагентов
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ об исключении из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича», — рассказали в ВС.
Дата заседания суда пока не назначена.
Ранее столичный Замоскворецкий суд отказал музыканту в иске, оспаривавшем решение о внесении в реестр иноагентов, напоминает Ura.ru. По данным правоохранителей, Покровский ведет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, принимал участие в распространении «материалов с антироссийской позицией», информации СМИ-иноагентов и украинских ресурсов. Мосгорсуд утвердил решение об отказе в иске, апелляционный и кассационный суды отказали музыканту-иноагенту в жалобах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru