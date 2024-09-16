В Иране назвали Раскольникова любимым русским книжным героем
В Иране очень популярна русская литература дореволюционной эпохи, а также советские писатели, такие как Максим Горький, Михаил Шолохов, Владимир Маяковский, заявил НСН Сейид Хосейн Табатабаий.
Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Шолохов – самые популярные русские писатели в Иране, а любимый книжный персонаж – Раскольников. Об этом в интервью НСН рассказал главный редактор иранского электронного журнала «Караван» Сейид Хосейн Табатабаий, участвующий в Форуме литераторов стран БРИКС.
«В Иране очень популярны российские писатели Федор Достоевский, Антон Чехов, Лев Толстой, Михаил Шолохов, а также один татарский поэт Габдулла Тукай. Популярен и роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Это книгу переводили на персидский язык, в том числе мои дети. Что касается Достоевского, то его любит весь мир. Достоевский очень сильный писатель. И писатель, и философ. Толстой тоже. Для любителей военной литературы книга Шолохова «Тихий Дон» очень сильная и интересная. В Иране особенно любят философскую и "тяжелую" литературу, потому что Иран - страна философии, мистицизма. Я думаю, в Иране больше популярны произведения дореволюционной эпохи. Советская литература тоже популярна, Максим Горький, например. Я читал работы современного российского писателя Виктора Пелевина, но его произведения, к сожалению, не переводили на персидский. Владимир Маяковский тоже популярен. Еще русский прозаик и поэт Фазель Искандер, Евгений Замятин и Людмила Улицкая», - рассказал он.
Говоря об иранских поэтах и писателях, которых он бы обязательно посоветовал прочесть россиянам, Табатабаий выделил поэтов Саади, Хафиза и широко известного в России Омара Хайяма.
«Любимый книжный персонаж в Иране - Раскольников. И братья из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Если говорить про особенности нашей литературы, то это любовь, этические и моральные ценности. Из классических иранских авторов, я думаю, всем стоит прочитать и изучить работы персидского поэта Фирдоуси, философа Омара Хайяма. Также хорошо прочесть особенно поэтов Саади, Хафиза. Из современных у нас есть очень известный писатель-романист Аббас Маруфи. Его работы, к сожалению, не переведены на русский язык. Есть еще Реза Амирхани, одна из его книг переведена на русский язык - «Её я». Эту книгу, наверное, вы можете найти в книжном магазине Казани. Он очень сильный современный писатель. Его книга философская, мистическая и социалистическая. Также у него современные стихи. Еще у нас есть Сохраб Сепехри и Фуруг Фаррухзод - женская поэтесса, ее произведения также есть на русском языке», - поделился он.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима в беседе с НСН рассказал, что советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна.
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