В Иране назвали Раскольникова любимым русским книжным героем

Говоря об иранских поэтах и писателях, которых он бы обязательно посоветовал прочесть россиянам, Табатабаий выделил поэтов Саади, Хафиза и широко известного в России Омара Хайяма.

«Любимый книжный персонаж в Иране - Раскольников. И братья из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Если говорить про особенности нашей литературы, то это любовь, этические и моральные ценности. Из классических иранских авторов, я думаю, всем стоит прочитать и изучить работы персидского поэта Фирдоуси, философа Омара Хайяма. Также хорошо прочесть особенно поэтов Саади, Хафиза. Из современных у нас есть очень известный писатель-романист Аббас Маруфи. Его работы, к сожалению, не переведены на русский язык. Есть еще Реза Амирхани, одна из его книг переведена на русский язык - «Её я». Эту книгу, наверное, вы можете найти в книжном магазине Казани. Он очень сильный современный писатель. Его книга философская, мистическая и социалистическая. Также у него современные стихи. Еще у нас есть Сохраб Сепехри и Фуруг Фаррухзод - женская поэтесса, ее произведения также есть на русском языке», - поделился он.

Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима в беседе с НСН рассказал, что советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна.

