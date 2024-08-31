«Пушкин и Булгаков»: Каких авторов читали современные писатели в школе
Больше половины (52%) современных российских писателей заявили, что школа заложила им любовь к чтению. Об этом говорится в опросе, проведенном литературной платформой «Литнет».
Любимыми писателями в школьные годы современные авторы назвали Александра Пушкина (62% опрошенных) и Михаила Булгакова (52% респондентов). Еще 49% участников опроса рассказали о любви к произведениями Михаила Лермонтова. Любимым зарубежным автором из школьной программы стал Марк Твен.
Кроме того, 69% современных писателей заявили, что читали всю или большую часть произведений из школьной программы. Порядка 75% опрошенных авторов поделились, что перечитывали во взрослом возрасте произведения из школьной программы, из них 72% сказали, что после перечитывания у них изменилось отношение к ним.
Примечательно, что 43% современных авторов уверены, книги из школьной программы нужно читать в более осознанном возрасте. Еще 62% респондентов рассказали, что у них есть произведения школьной программы, которые им начали нравиться только во взрослом возрасте.
В опросе, который проводился с 7 по 15 августа 2024 года, приняли участие более 1000 независимых писателей платформы «Литнет».
Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что бороться с незаконным распространением книг в Сети практически невозможно, так как этому мешают пробелы в международном законодательстве.
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