Народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ранее назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова «Гамлет» в постановке режиссера Андрея Гончарова с Юрой Борисовым в главной роли. По его мнению, «театр породил чудовище». Меньшиков призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются «с их молчаливого согласия». Цыганов с ним не согласился.

«В театре нет четких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, опасный путь. Думаю, что у Олега Евгеньевича есть возможность в своем театре делать любые события и делать их своим, понятным ему способом, законами и языком», - считает он.

Никакие законы, подчеркнул актер, не должны ограничивать творческую свободу театров, кроме внутреннего критерия.

«В театре важна такая штука, как внутренний критерий и сговор. И сами артисты лучше кого бы то ни было понимают, что получилось из задуманного, а что нет. Мой мастер Петр Наумович Фоменко говорил, что кто делает, тот и прав. Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, - в этом есть определённая смелость, и когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», - отметил собеседник НСН.