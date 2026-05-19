«Кто делает, тот и прав»: Цыганов защитил смелого «Гамлета» от Меньшикова
В театре нет законов, которые бы ограничивали творческую свободу, кроме внутреннего критерия, заявил НСН актер Евгений Цыганов.
Постановка «Гамлета» в МХТ им. Чехова стала смелым событием в театральном мире, а все призывы ввести цензуру и правила в театре – опасный путь, заявил НСН актер театра и кино, режиссер, музыкант Евгений Цыганов.
Народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ранее назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова «Гамлет» в постановке режиссера Андрея Гончарова с Юрой Борисовым в главной роли. По его мнению, «театр породил чудовище». Меньшиков призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются «с их молчаливого согласия». Цыганов с ним не согласился.
«В театре нет четких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, опасный путь. Думаю, что у Олега Евгеньевича есть возможность в своем театре делать любые события и делать их своим, понятным ему способом, законами и языком», - считает он.
Никакие законы, подчеркнул актер, не должны ограничивать творческую свободу театров, кроме внутреннего критерия.
«В театре важна такая штука, как внутренний критерий и сговор. И сами артисты лучше кого бы то ни было понимают, что получилось из задуманного, а что нет. Мой мастер Петр Наумович Фоменко говорил, что кто делает, тот и прав. Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, - в этом есть определённая смелость, и когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», - отметил собеседник НСН.
Чтобы составить свое мнение о новом «Гамлете» в МХТ им. Чехова, считает Цыганов, стоит постановку увидеть.
«Я спектакля не видел, посмотреть его хочу. Думаю, что весь шум работает только на это – хочется прийти самому и какое-то мнение составить. Но, зная Юру Борисова, Аню Чиповскую, Артема Быстрова, Андрея Максимова и уважая их как артистов, мне интересно. Там замечательная компания», - сказал он.
Актер добавил, что артисты не могут влиять на цену билетов.
«Мне попадается обсуждение ценовой политики театра. Но, как правило, в репертуарных театрах к артистам это не имеет прямого отношения, а скорее связанно с ажиотажем вокруг, поэтому артисты попадают в, мягко скажем, некомфортную ситуацию», - заметил Цыганов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил НСН, что в цензуре нуждается любой спектакль, выходящий в России, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в указе президента.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ назвали вероятную причину ЧП с аэролодкой на Байкале
- В МИД РФ рассказали о повестке предстоящих переговоров Путина в Китае
- Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха
- «Британцы ждут перемен»: Судьбу Стармера решат внутриэлитные договоренности
- В Мосгортрансе рассказали, чем электробусы в жару лучше автобусов
- В Китае назвали сфабрикованными данные о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО
- МЧС: Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале
- «Кто делает, тот и прав»: Цыганов защитил смелого «Гамлета» от Меньшикова
- Едут в Европу: Уход Chery с российского рынка назвали стопроцентным
- Электровелосипеды обвинили в росте числа ДТП с мототранспортом