Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха
Самым выгодным направлением для пляжного отдыха грядущим летом, с финансовой точки зрения, станет Анапа. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Он отметил, что отдых в Анапе примерно на 10% дешевле, чем в Геленджике, на 15% дешевле Крыма и на 20% дешевле Сочи.
Для экскурсионного туризма, по мнению Ромашкина, следует выбрать путешествие по городам Золотого кольца России, а для санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма - Московскую область.
«Всё-таки в Подмосковье средний чек будет ниже, чем в регионе кавказских Минеральных вод», — пояснил он.
Ромашкин добавил, что любителям активного отдыха будет выгоднее посетить Карелию, нежели Байкал или Камчатку, в том числе за счёт меньших расходов на дорогу.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восемь галечных пляжей Анапы были исключены из опасной зоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ рассказали о повестке предстоящих переговоров Путина в Китае
- Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха
- «Британцы ждут перемен»: Судьбу Стармера решат внутриэлитные договоренности
- В Мосгортрансе рассказали, чем электробусы в жару лучше автобусов
- В Китае назвали сфабрикованными данные о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО
- МЧС: Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале
- «Кто делает, тот и прав»: Цыганов защитил смелого «Гамлета» от Меньшикова
- Едут в Европу: Уход Chery с российского рынка назвали стопроцентным
- Электровелосипеды обвинили в росте числа ДТП с мототранспортом
- «Покупай, пока есть»: С какими трудностями сталкиваются российские мотоциклисты