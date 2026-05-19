Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха

Он отметил, что отдых в Анапе примерно на 10% дешевле, чем в Геленджике, на 15% дешевле Крыма и на 20% дешевле Сочи.

Для экскурсионного туризма, по мнению Ромашкина, следует выбрать путешествие по городам Золотого кольца России, а для санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма - Московскую область.

«Всё-таки в Подмосковье средний чек будет ниже, чем в регионе кавказских Минеральных вод», — пояснил он.

Ромашкин добавил, что любителям активного отдыха будет выгоднее посетить Карелию, нежели Байкал или Камчатку, в том числе за счёт меньших расходов на дорогу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восемь галечных пляжей Анапы были исключены из опасной зоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

