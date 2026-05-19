С января по апрель в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов, но на учет поставлено чуть более половины байков, пишут «Известия». При этом данная статистика иллюстрирует только «официальные» мотоциклы, которые разрешены для эксплуатации по дорогам общего пользования и требуют регистрации в МВД. Объем импорта официально не регистрируемой мототехники в разы больше. Родионов призвал разграничивать мотоциклы и другие виды транспорта, которые не нуждаются в постановке на учет.

«У нас за последнее время появились целые пласты мототехники, которая не подлежит регистрации, — например, питбайки для спорта. Существует проблема, когда подростки ездят на питбайках по дорогам общего пользования. В большинстве случаев мотоциклы подлежат регистрации, на них ставят номера буквально при покупке. Кроме того, у нас есть электросамокаты и электровелосипеды, на которых ездят курьеры. В статистику ДТП с мототранспортом попадают и эти виды транспорта. Несколько лет назад такого транспорта в России в принципе не было. Сейчас сформировалась целая культура подобных транспортных средств, которые влияют на статистику аварийности. Но их нельзя уравнивать с мотоциклами, которые ставятся на учет», — сказал собеседник НСН.



Ранее Родионов рассказал НСН, что индийские мотоциклы под брендов Jawa способны навязать конкуренцию на российском рынке китайским производителям.

