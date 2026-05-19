Едут в Европу: Уход Chery с российского рынка назвали стопроцентным
Уже в 2026 году китайские автобренды начнут активно покидать российский рынок, так как конкуренция для них становится слишком острой, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Есть стопроцентные предпосылки для ухода автомобильного бренда Chery с российского рынка в 2026 году, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Ранее автоэксперт Олег Мосеев допустил, что компания Chery в этом году уйдет с российского рынка, передает «Российская газета». Мосеев отметил тот факт, что на данном этапе российский покупатель будет некоторое время выбирать из продукции более чем 10 брендов, так или иначе отсылающих к китайскому концерну Сhery. Хайцеэр раскрыл, как это повлияет на рынок.
«Есть стопроцентные предпосылки для ухода Chery с российского рынка. Сегодня некоторые модели Chery производятся под брендом Tenet, все то же самое. Плюс Chery активно выходит в Европу, а это возможно только в том случае, если не будет обнаружено взаимодействие с Россией, иначе это грозит вторичными санкциями. Им просто не дадут такой возможности, такова политическая обстановка. А в России все заменят на Tenet, грубо говоря, это замена названия. Но у Chery есть несколько суббрендов, кто из них останется, мы пока не знаем», - объяснил он.
Хайцеэр подчеркнул, что китайские бренды в целом начнут покидать российский авторынок.
«В целом в этом году у нас станет меньше китайских автомобилей, все не очень хорошо себя чувствуют. Размер утилизационного сбора, который еще будет расти, активно действует на рынок. Это должно стимулировать импортеров развивать внутреннее производство. Кто не готов к этому, постепенно покинет наш рынок, потому что конкурировать будет невозможно. Переговоры в Китае никак не повлияют на это, даже звучать эта тема не будет», - добавил собеседник НСН.
Чаще всего российский рынок покидают малоизвестные китайские бренды, не пожелавшие наладить сборку и производство своей продукции в России. Что касается параллельного импорта автомобилей в Россию, он прекратится максимум через год. Об этом НСН заявил гендиректор первого автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.
