В МИД РФ рассказали о повестке предстоящих переговоров Путина в Китае
Одной из тем обсуждения в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай станут основные угрозы в мире. Об этом рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, повестка дня переговоров с КНР очень широкая, в нее входят как двусторонние и международные темы.
«Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», - подчеркнул замглавы МИД.
При этом Руденко допустил, что одной из тем могут стать итоги визита президента США Дональда Трампа в КНР.
Визит Владимира Путина в Китай продлится 19-20 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе поездки Москва и Пекин подпишут около 40 различных документов.
