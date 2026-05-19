Все автобусы и электробусы в Москве уже прошли подготовку к жаркому летнему сезону, заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул корреспонденту НСН в кулуарах мероприятия, посвящённого подписанию трёхстороннего соглашения между АО «Мосэнергосбыт», АО «Концерн Росэнергоатом» и ГУП «Мосгортранс» об «озеленении» электротранспорта города Москвы.

«К жаркому летнему сезону мы готовы на 100%. До 1 мая каждая машина, выходящая на линию, проходит специальный сезонный технический осмотр. Мы контролируем работу систем охлаждения, чтобы было комфортно в пассажирском салоне. Также очень важна температура в водительской кабине, чтобы водителю не терять концентрацию в сильную жару, обеспечить бесперебойную работу двигателя и всех систем автобуса и электробуса. Мы проверили каждую машину, все полностью готово. В электробусе проще поддерживать нужную температуру, нет большого объема тепла, который идет от двигателя, нет шума, грохота, вибрации. Плюс более точная регулировка, а мощность батареи позволяет использовать мощные системы охлаждения. Конечно, в жару электробусы комфортнее на порядок», - рассказал он.

Он также подчеркнул, что новые электробусы запускаются практически каждую неделю.

«Смену на электробусы мы застаем с вами практически каждую неделю. По субботам мы запускаем новые электробусные маршруты, снимаем дизельные транспортные средства. Внутри города мы практически не приобретаем дизельные автобусы. У нас есть проект «Москва – область», на дальних маршрутах у нас работают особые автобусы, в том числе, пригородные комплектации с расширенными креслами, привязными ремнями. Внутри города ставка полностью переходит на электробусы, их доля увеличивается. В этом году их число уже приблизилось к планке в три тысячи машин, каждый год доля будет расти. Сегодня каждый день электробусы в Москве перевозят свыше миллиона двухсот тысяч пассажиров. Это чуть меньше половины, но в самое ближайшее время это количество сравняется, а потом будет превалировать», - заключил он.

Регулярное движение электробусов в Москве началось 1 сентября 2018 года. Инновационный транспорт вышел на первый маршрут № 73, связавший ВДНХ с 6-м микрорайоном Бибирева.

