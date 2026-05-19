В Китае назвали сфабрикованными данные о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг сообщения о якобы имевших место высказываниях о специальной военной операции РФ лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом дипломат заявил на брифинге.
Как ранее сообщили СМИ, Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом якобы сказал, что российский лидер Владимир Путин может пожалеть о решении начать СВО.
«Касательно встречи китайского и американского лидеров Китай уже опубликовал информацию», - подчеркнул Го Цзякунь.
Представитель МИД назвал информацию о словах председателя КНР не соответствующей фактам и «полностью сфабрикованной».
