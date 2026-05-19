«Покупай, пока есть»: С какими трудностями сталкиваются российские мотоциклисты
Ситуация на российском рынке мототехники претерпела серьёзные изменения — от предпочтений покупателей до доступности запчастей, сказал НСН Андрей Родионов.
Рынок мототехники в России переживает непростые времена: экономические реалии изменили и покупательское поведение, и подход продавцов к формированию ассортимента, сказал НСН активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов.
С января по апрель в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов, но на учет поставлено чуть более половины байков, пишут «Известия». При этом данная статистика иллюстрирует только «официальные» мотоциклы, которые разрешены для эксплуатации по дорогам общего пользования и требуют регистрации в МВД. Объем импорта официально не регистрируемой мототехники в разы больше. Родионов отметил, что рынок мототехники в России существует по принципу «надо брать здесь и сейчас».
«В России мототранспорт не производится в принципе. Понятие "хороший мотоцикл" довольно индивидуально. Для некоторых автомобилистов китайский автомобиль является хорошим, а другой водитель не согласится ни на что, кроме Audi или BMW. Здесь то же самое. Обслуживание, запчасти, подготовка под какие‑то специальные задачи — туризм, спорт: для каждой задачи мотоциклу необходимо достаточно много доработок. Сейчас всё, что продаётся в России, благодаря нашей экономической ситуации, продаётся здесь и сейчас. Видишь мотоцикл? Бери! Завтра его может не быть! Нужны запчасти? Продавцы говорят: "Дорогой друг, ты о чём? Зачем мне сейчас везти запчасти, вкладываться в склад, если завтра я, возможно, не буду иметь возможности продолжать продавать эти мотоциклы?"» — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня никто не приобретает себе дорогие мотоциклы просто из-за желания.
«Раньше слово BMW каким‑то магическим образом привлекало мотоциклистов. Сейчас всё не так. Премиум‑брендами считаются мотоциклы большой японской четвёрки, а также такие европейские, как BMW и Ducati. Такие мотоциклы берут исключительно те люди, которые чётко понимают, для чего им этот мотоцикл и куда они будут на нём ездить. Просто так сейчас такие мотоциклы никто не покупает — это ушло в прошлое. То же самое наблюдается и в автомобильной индустрии», — добавил Родионов.
Ранее Родионов рассказал НСН, что индийские мотоциклы под брендов Jawa способны навязать конкуренцию на российском рынке китайским производителям.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ рассказали о повестке предстоящих переговоров Путина в Китае
- Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха
- «Британцы ждут перемен»: Судьбу Стармера решат внутриэлитные договоренности
- В Мосгортрансе рассказали, чем электробусы в жару лучше автобусов
- В Китае назвали сфабрикованными данные о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО
- МЧС: Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале
- «Кто делает, тот и прав»: Цыганов защитил смелого «Гамлета» от Меньшикова
- Едут в Европу: Уход Chery с российского рынка назвали стопроцентным
- Электровелосипеды обвинили в росте числа ДТП с мототранспортом
- «Покупай, пока есть»: С какими трудностями сталкиваются российские мотоциклисты