МЧС: Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале
19 мая 202612:35
Юлия Савченко
Пять человек погибли в результате опрокидывания аэролодки «Север-750» с пассажирами на Байкале. Об этом заявили в МЧС.
«К сожалению, погибли 5 человек», - отметило ведомство.
Ранее стало известно, что в местности Черепаха перевернулась лодка с пассажирами. По уточненным данным МЧС, на борту находились 18 человек, пишет RT. Тринадцать из них спасли.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, в лодке находились 15 человек. Все они туристы из Московской области.
